Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern Silberhochzeit

All diese Probleme nagten offenbar an der Ehe – so sehr, dass sie im August 2013 eine Beziehungspause verkündeten. Diese scheint für das Paar genau richtig gewesen zu sein. «Wir sind wieder da, stärker als je zuvor. Ich bin verrückt nach ihr», schwärmte Michael Douglas eineinhalb Jahre später in der Talkshow von US–Moderatorin Ellen DeGeneres (67). Damals betonte er auch, dass eine Pause nicht gleich das Ende sein muss: «Wenn beide gewillt sind, etwas beizutragen, bekommt man es wieder hin. Es ist keine Einbahnstrasse.»