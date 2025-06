Michael J. Fox ruft zur Suche nach «Zurück in die Zukunft»-Gitarre auf

Beim 21. Oktober handelt es sich um den seit 2015 jährlich gefeierten «Back to the Future»–Tag. Das Datum stammt nicht aus dem ersten Teil der Filmreihe, sondern aus der 1989 erschienenen Fortsetzung – darin landen Marty und Doc Brown in der (damaligen) Zukunftswelt des 21. Oktober 2015. Auf einer eigens ins Leben gerufenen Homepage zu «Lost in the Future» können der Countdown bis zum 21. Oktober verfolgt und sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Gitarre abgegeben werden.