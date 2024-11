Michael J. Fox und Tracy Pollan: Seltener Auftritt mit allen Kindern

«Epische Nacht» mit Musik und Comedy

Die sechsköpfige Familie posierte gemeinsam für ein Foto im Casa Cipriani in New York City. Dort fand die jährliche Wohltätigkeitsgala der «Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research» statt. Die Veranstaltung trug dieses Mal den Titel «Auf dem Weg zur Heilung von Parkinson ist etwas Komisches passiert». Zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn Sam (35), den Zwillingstöchtern Aquinnah und Schuyler (29) sowie Tochter Esmé (23) posierte der an Parkinson erkrankte Schauspieler für die Fotografen.