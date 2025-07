Michael Madsen ist tot: Die tragischen letzten Jahre des Kultstars

Die Alkoholprobleme des «Kill Bill»–Stars waren kein Geheimnis und brachten Michael Madsen immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2019 verlor Madsen laut des Berichts wegen Trunkenheit am Steuer eine Filmrolle im Wert von 100.000 Dollar und musste vier Tagen in Haft verbringen. Bereits 2012 war er unter ähnlichen Umständen festgenommen worden. Damals ordnete ein Richter an, dass Madsen Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen müsse – er kam dieser Auflage jedoch nicht nach.