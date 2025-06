Michael Poulsen: Darum fehlt Volbeat beim Black-Sabbath-Abschied

Ohne Refrain zurück an den Anfang

Auch eine andere Arbeitsweise legten Poulsen, Jon Larsen (54, Drums) und Kaspar Boye Larsen (50, Bass) an den Tag: «Wir überlegten: ‹Lass uns einfach ganz von vorne anfangen und uns vorstellen, dass dies die erste Volbeat–Platte ist, die wir schreiben werden – wie soll sie klingen?› Zu all der Erfahrung als Musiker und als Band kam etwas erfrischend Neues hinzu, nämlich einfach das Regelbuch wegzuwerfen, wie man einen Song zusammensetzt.» Die Band ging zurück zu ihren Anfängen. «Und zu der Zeit hatten wir fast keine Ahnung, was wir taten, was ein Refrain, ein Pre–Chorus oder eine Hook ist. Warum nicht schauen, ob wir etwas von dieser Unschuld vom Anfang einfangen können, wo wir uns nicht um Struktur gekümmert haben?», erzählt Poulsen. So entstanden auch Songs auf dem Album wie «In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom», die ohne Refrain auskommen. «Wir hatten so viel Spass dabei, dass es zu einem kleinen Rezept für einige der ersten Songs wurde. So schrieb ich am Montag ein Lied, am Dienstag probten wir es und am Mittwoch schrieb ich wieder einen neuen Song. Wir arbeiteten so, bis wir zehn Songs hatten.»