Michael Schumachers letzter Ferrari kommt unter den Hammer

Michael Schumacher hält gemeinsam mit Lewis Hamilton (39) die Rekordzahl von sieben Weltmeistertiteln in der Formel 1. In seiner letzten Ferrari–Saison 2006, aus der der Bolide stammt, holte er insgesamt sieben Rennsiege, acht Chassis kamen damals zum Einsatz. Nach einer längeren Pause gab der erste deutsche Formel–1–Weltmeister 2010 sein Comeback bei Mercedes. Drei Jahre später erlitt Schumacher bei einem Skiunfall schwere Verletzungen und ist seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten.