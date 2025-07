Michelle Hunziker und Jörg Pilawa jagen 20 «Guinness World Records»

24 Stunden Live–Rekordmarathon

Das ambitionierte Format läuft an zwei aufeinanderfolgenden Abenden: Am Freitag, 29. August, und am Samstag, 30. August, jeweils um 20:15 Uhr in Sat.1. Das Besondere dabei: Die Zuschauer können im Livestream auf Joyn 24 Stunden lang mitfiebern und live mitverfolgen, wie Geschichte geschrieben wird.