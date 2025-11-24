Michelle Pfeiffer will sich 2026 ganz ihrer Rolle als Oma widmen

Schauspielern möchte die ihr bleibende Zeit sinnvoll nutzen

Seit sie Grossmutter ist, hätten sich ihre Prioritäten verschoben. Deshalb plane sie, im Jahr 2026 nicht mehr so ​​viel zu arbeiten. «Ich denke also, dass ich wahrscheinlich den grössten Teil des nächsten Jahres frei haben werde, worauf ich mich schon sehr freue. Ehrlich gesagt, habe ich die Qual der Wahl. Es ist einfach unglaublich. Ich möchte meine Entscheidungen und meine Zeit – die Zeit, die mir noch bleibt – sinnvoll nutzen, darauf konzentriere ich mich.»