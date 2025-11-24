Michelle Pfeiffer will sich 2026 ganz ihrer Rolle als Oma widmen

Michelle Pfeiffer (67) plant, sich den Grossteil des Jahres 2026 freizunehmen, um sich ganz ihrer Rolle als Grossmutter widmen zu können.
Pfeiffers Tochter Claudia Rose brachte ein Kind zur Welt
In einem Interview mit «Fox News Digital» sprach die Schauspielerin darüber, dass sie vergangenes Jahr zum ersten Mal Oma geworden ist. Sie hatte die Nachricht bereits im September verkündet, damals aber noch nicht viele Details über das neue Familienmitglied preisgegeben.
Nun verriet sie, dass ihr Enkelkind von Tochter Claudia Rose Pfeiffer stammt und sich seitdem ihre Sichtweisen verändert haben. «Also, ich bin wirklich sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir bieten, und liebe die Arbeit. Ich hatte das Glück, in allen drei Projekten, an denen ich in letzter Zeit beteiligt war, mit unglaublich tollen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Grossartige Regisseure, grossartiges Material. Allerdings ahnte ich damals nicht, dass meine Tochter schwanger werden wollte, was sie dann auch erfolgreich tat», sagte Pfeiffer.
Schauspielern möchte die ihr bleibende Zeit sinnvoll nutzen
Seit sie Grossmutter ist, hätten sich ihre Prioritäten verschoben. Deshalb plane sie, im Jahr 2026 nicht mehr so viel zu arbeiten. «Ich denke also, dass ich wahrscheinlich den grössten Teil des nächsten Jahres frei haben werde, worauf ich mich schon sehr freue. Ehrlich gesagt, habe ich die Qual der Wahl. Es ist einfach unglaublich. Ich möchte meine Entscheidungen und meine Zeit – die Zeit, die mir noch bleibt – sinnvoll nutzen, darauf konzentriere ich mich.»
Michelle Pfeiffer hat zwei Kinder. Sie adoptierte ihre Tochter Claudia Rose kurz vor ihrer Heirat mit dem Filmproduzenten David E. Kelley (69) im Jahr 1993. Sohn John Henry Kelley II kam 1994 zur Welt. Im Podcast «SmartLess» hatte Pfeiffer Ende September den Familienzuwachs verkündet. «Ich habe mich darüber sehr bedeckt gehalten, aber es ist einfach himmlisch. Es ist so schön. Und hätte ich gewusst, dass ich Grossmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen. Aber ich habe alles genossen und bin wirklich dankbar.»
Die Fans können die Schauspielerin aber trotz ihrer Pause noch sehen: Neben Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary und Dominic Sessa spielt Pfeiffer in der Weihnachtskomödie «Oh. What. Fun.», die am 3. Dezember bei Prime Video erscheinen soll. Für nächstes Jahr ist das «Yellowstone»–Spin–off «The Madison» angekündigt, in dem sie als Hauptdarstellerin und als ausführende Produzentin mitwirkt.