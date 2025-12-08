Mick Jaggers Sohn feiert Geburtstag: Familie erlaubt Familieneinblick

Süsse Schnappschüsse zum Geburtstag

Die 38–jährige ehemalige Ballerina postete eine Reihe von Fotos, die das Geburtstagskind in verschiedenen Lebenslagen zeigen – entspannt am Strand, nach einer Tennisstunde und im Urlaub. Besonders ein Bild sticht heraus: Es zeigt Deveraux zwischen seinen Eltern vor einer archäologischen Stätte. Der 82–jährige Jagger legt dabei liebevoll den Arm um Hamrick, während sich ihr Sohn an sie schmiegt – ein Bild seltener familiärer Harmonie.