Mila Kunis packt über harte «Black Swan»-Dreharbeiten aus

Ein Flohmarktbummel mit Folgen

Ihre Rolle verdankte sie übrigens Natalie Portman, die für die Hauptfigur Nina besetzt war. Portman verriet in dem Interview: «Wir waren jahrelang befreundet und ich erinnere mich, wie ich mit ihr auf dem Rose Bowl Flohmarkt war und über diesen Ballettfilm sprach, den ich mit Darren drehte. Mila sagte: ‹Ich weiss noch, wie ich meine Spitzenschuhe auszog ...› und ich meinte: ‹Moment, du hast Ballett gemacht?› Ich rief sofort Darren an und sagte, es gäbe da eine tolle Schauspielerin mit Balletterfahrung, die perfekt für Lily wäre». Das Problem war jedoch, dass Kunis gar nicht so viel Spitzentanz–Erfahrung hatte. «Ich glaube, ich habe gesagt: ‹Ich habe einmal getanzt›, und das wurde so verdreht, dass ich Spitzentanz gemacht hätte», sagte Kunis, woraufhin Portman eingestand: «Vielleicht habe ich ihnen gegenüber übertrieben!»