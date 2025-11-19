Mila Kunis wirbt für neuen Film: Was macht eigentlich Ashton Kutcher?

Von Hollywood ins Silicon Valley

Auf die faule Promihaut hat sich Kutcher in dieser Zeit aber nicht gelegt, in der Tat scheffelte er in den letzten Jahren womöglich mehr Geld als in über zwei Jahrzehnten vor der Kamera. Schon während seiner aktivsten Zeit als Schauspieler investierte Kutcher in eine Vielzahl an bekannten Unternehmen, darunter Uber, Duolingo, Skype, Airbnb und Foursquare. Zudem besitzt er die Firma Sound Ventures, die sich aufs Investieren in kleine bis mittelgrosse Technologie–Unternehmen spezialisiert hat.