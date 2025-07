Miley Cyrus erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Walk of Fame brachte Miley Cyrus eine Infektion ein

Dabei hatte zumindest Miley Cyrus zuletzt mit dem Walk of Fame keine guten Erfahrungen gemacht. Die Sängerin hat sich dort bei Dreharbeiten zu einem Video eine «brutale Infektion» zugezogen. Das verriet sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57), als sie in dessen Talkshow zu Gast war. «Mein Bein begann sich aufzulösen... im Bereich der Kniescheibe», so die 32–Jährige. Der Arzt habe sie gefragt, warum sie «so eine brutale Infektion» an ihrer Kniescheibe habe. In diesem Moment sei ihr das Bild in den Kopf geschossen, wie sie sich auf dem Hollywood Walk of Fame auf dem Boden gewälzt habe.