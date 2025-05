Miley Cyrus mit «Something Beautiful»: Ein Album wie ein Trip

Alle vier Songs wurden bereits im Vorfeld veröffentlicht, inklusive Hochglanz–Musikvideos mit Nostalgiefaktor und teuren Kostümen. Hier sei besonders das Video zum Titeltrack empfohlen, in dem Cyrus zeigt, was sie wirklich drauf hat, statt sich nur seelenlos im grünen Kostümchen vor einem Schlagzeug zu räkeln wie in «End of the World». Die beiden Videos bringen diese neue Ära von Miley Cyrus gut auf den Punkt: In einigen Songs strahlt Cyrus Selbstsicherheit, Kraft und Experimentierfreude aus – in anderen scheint sie wieder wie das Pop–Püppchen ohne eigenen Willen.