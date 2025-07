Miley Cyrus will nicht auf Tour: «Es ist schwer, nüchtern zu bleiben»

Cyrus, die laut eigenen Angaben seit dem Jahr 2017 den Drogen abgeschworen hat, sieht in der Tournee–Atmosphäre eine unmittelbare Gefahr für ihre mentale Gesundheit. «So viele Tausende Menschen schreien dich so voller Dopamin an, du fühlst so viel Liebe und dann stürzt du am Ende der Show total ab», beschreibt sie die emotionale Achterbahnfahrt.