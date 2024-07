Milkmaid-Sundress: So stylt man den TikTok-Trend

Das macht ein Milkmaid–Sundress aus

Das sogenannte Milchmädchen–Kleid strotzt nur so vor nostalgischen Details und erinnert stark an eine romantisch–verklärte Epoche. Ein Milkmaid–Sundress verfügt häufig über Puffärmel und gerüschte Details, die an die traditionelle Kleidung von Milchmädchen erinnert. Ein berühmtes Ölgemälde des Künstlers Jan Vermeer aus den Jahren 1658 bis 1660 zeigt eine Milchmagd beim Umfüllen von Milch aus einem Krug. Die darauf abgebildete Kluft dient als Vorbild für das heute so beliebte Sommerkleid.