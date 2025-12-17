Milla Jovovich: Das fünfte Element wird 50

Ein Faible für Filmschaffende

Rollen hatte Jovovich in den 90er Jahren schon mehrfach ergattern können. Etwa in «Chaplin» von 1992 oder in «Rückkehr zur blauen Lagune» ein Jahr zuvor. Doch erst 1997 sollte die Profession ihr Leben auf zweierlei Arten nachhaltig verändern. Denn Regisseur Luc Besson (66) entdeckte sie nicht nur und castete sie als weibliche Hauptrolle in seinem schrägen Sci–Fi–Spektakel «Das fünfte Element» – er heiratete sie auch im Jahr der Filmveröffentlichung. Bis 1999 hatte ihre Ehe bestand, für «Johanna von Orleans» hatten die beiden noch als Mann und Frau sowie Regisseur und Hauptdarstellerin zusammengearbeitet.