Millie Bobby Brown: Glamouröser Auftritt im Glitzer-Playsuit

Millie Bobby Brown (20) hat bei der New York Comic Con am Donnerstag einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien zu der Panel–Diskussion des Sci–Fi–Films «The Electric State» in einem Silber glitzernden Playsuit, der mit unzähligen Steinchen besetzt war. Der langärmelige Hosenanzug setzte ihre Beine elegant in Szene, die sie unter einer dunklen Strumpfhose präsentierte. Das Oberteil war hochgeschlossen. Abgerundet wurde der Look durch silberne Ohrringe. Seine Haare trug der «Stranger Things»–Star im modernen Wet–Look.