Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind per Adoption Eltern geworden

Schon im März hatte Brown im «Smartless»–Podcast über ihren Wunsch, Mutter zu werden, gesprochen. «Meine Mutter hat ihr erstes Kind mit 21 bekommen und mein Vater war 19. Das war schon mein Ding, bevor ich Jake getroffen habe», sagte sie dort wörtlich. Sie habe immer «eine Mutter sein» wollen, «so wie es meine Mutter für mich war».