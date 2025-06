Mindy Kaling erklärt: Deshalb pausiert sie ihre Schauspielkarriere

Mindy Kaling wird auf dem Walk of Fame geehrt

Angefangen als Musicaldarstellerin am Broadway, machte sich Mindy Kaling 2004 als Autorin und Darstellerin der Erfolgsserie «The Office» einen Namen. Nach den Serien «Noch nie in meinem Leben» und «The Sex Lives of College Girls» erschien im Februar zudem ihr neuer Film «Running Point», in dem Kate Hudson (46) und Brenda Song (37) die Hauptrollen spielen. Im selben Monat wurde Kaling für ihre Arbeit geehrt und erhielt einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame.