Miniserie «Hundertdreizehn»: Ein Unfall zerstört 113 Leben

Hochkarätige Besetzung für intensive Einzelschicksale

Die Serie versammelt ein beeindruckendes Ensemble vor der Kamera. Anna Schudt verkörpert Riccarda Hövemann, die Frau des Busfahrers Theo, der bei dem Unfall ums Leben kommt. Bei der Identifizierung offenbart sich ein erschütterndes Geheimnis: Theo führte über mindestens 16 Jahre ein Doppelleben mit einer zweiten Familie in einer anderen Stadt. «Die beiden Frauen und die gleichaltrigen Töchter sind nun gezwungen, in ihrem grossen Schmerz die Entscheidung zu treffen, sich zu verbinden oder zu bekämpfen», beschreibt Schudt die Ausgangssituation ihrer Rolle.