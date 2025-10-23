«Mir geht es gut!» Brigitte Bardot dementiert Fake-News-Todesmeldung

Krankenhaus–Aufenthalt sorgte für Besorgnis

Die Todesmeldung kam jedoch nicht aus dem vollständigen Nichts. Fast eine Woche vor Bardots Dementi hatte die französische Zeitung «Var–Matin» berichtet, dass die Schauspielerin für fast drei Wochen in einem Krankenhaus in Toulon behandelt worden war. Die 91–Jährige, die im September ihren Geburtstag feierte, hatte sich dort einem medizinischen Eingriff unterzogen. Vor wenigen Tagen wurde sie jedoch aus der Klinik entlassen. Das berichtete die britische «Daily Mail». Die Zeitung zitiert einen Sprecher der Französin mit den Worten: «Madame Bardot ist nach Hause zurückgekehrt und ruht sich jetzt aus. Es geht ihr gut.»