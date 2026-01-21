Mirja du Mont wird 50: Mit grossem Abenteuer ins neue Lebensjahrzehnt

Sie möchte noch viel erleben

In den vergangenen Jahren plagten die Wahlhamburgerin einige gesundheitliche Probleme. Sie lebt mit einer Angst– und Panikstörung, wie sie kurz vor dem Dschungeleinzug verriet. 2023 platzte ihr beim Baden das Trommelfell, 2021 und 2024 musste sie wegen weissen Hautkrebses operiert werden. Ein kleiner Tumor in der linken Brust gab vor einigen Jahren mit den Anstoss für ihr Ehe–Aus. "Lebensangst gepaart mit Lebenshunger", beschrieb sie im Interview mit «Bunte» die Gründe für ihre Trennung im Jahr 2016. «Die Angst um mein Leben hat in mir den Wunsch verstärkt, mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen zu leben.» Dabei spielte dann offenbar doch auch der grosse Altersunterschied eine Rolle: «Man lebt in verschiedenen Lebenszyklen. Sky möchte es sich inzwischen lieber daheim gemütlich machen, ich möchte noch viel erleben.» Ein Wunsch, der sich nun mit ihrem Dschungelcamp–Erlebnis reichlich erfüllen dürfte. «Für mich ist das nicht nur Fernsehen – es ist ein grosses Abenteuer», betonte du Mont.