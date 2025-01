Mischa Mayer: Baby-Glück nach über 35-Stunden-Wehen

Knapp zwei Stunden vor der Geburt ging es in den Kreisssaal

Es folgten mehr als 35 kräftezehrende Stunden, in denen seine Frau laut dem ehemaligen «Love Island»–Star kein Auge zudrücken konnte. «Vanessa hat seit 35 Stunden Wehen und hat auch seitdem nicht mehr geschlafen», berichtete er noch wenige Stunden vor der Geburt aus der Klinik. Sie stecke alles gut weg und sei «super tapfer». Um 14:08 Uhr ging es dann in die entscheidende Phase: Man durfte endlich in den Kreisssaal. «Der Muttermund ist bei sieben Zentimeter, das war ein Kampf», schrieb Mayer und fügte hinzu: «Wir haben es fast geschafft.» Knappe zwei Stunden später war das Kind dann geboren.