«Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi»: Katharina Thalbach kehrt zurück

Katharina Thalbach (71) ermittelt erneut als ehemalige Bundeskanzlerin. Wie RTL am Mittwoch bekannt gab, ist sie am Dienstag, 2. September 2025, um 20:15 Uhr wieder als detektivische Angela Merkel zu sehen. In «Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt–Krimi» verschlägt es sie diesmal auf hoher See.