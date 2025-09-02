«Miss Merkel»: So war der Kreuzfahrtschiff-Dreh für Katharina Thalbach

Komplimente von Angela Merkel

Miss Merkel ist zwar eine Kunstfigur, dennoch wird sie natürlich immer wieder mit Ex–Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) in Verbindung gebracht. Seit der erste Film 2023 veröffentlicht wurde, sei Thalbach der «echten» Angela Merkel nur indirekt begegnet. «Sie war im Mai in Berlin im Theater in der Vorstellung ‹Mord im Orientexpress›, da habe ich Regie geführt und auch den berühmten Detektiv Hercule Poirot gespielt und sie hat mir grosse Komplimente über den Abend ausrichten lassen. Hat mich schon sehr gefreut.»