Missbrauchsprozess: Diddys Ex-Freundin im Kreuzverhör

Textnachrichten, die Combs‹ Anwälte den Geschworenen in New York vorlegten, sollen beweisen, dass Ventura nicht gegen ihren Willen an den Sexpartys, den sogenannten «Freak Offs», teilgenommen habe. Combs› Anwältin Anna Estevao fragte Ventura, warum sie sich in einer dieser Nachrichten auf ein Wiedersehen mit Combs gefreut habe, als dieser auf Reisen war. «Weil ich mich in ihn verliebt hatte und mir sehr viel an ihm lag», so die Sängerin.