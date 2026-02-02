Missbrauchsskandal um Regisseur Roman Polanski wird verfilmt

Geimer selbst zeigt sich berührt

Samantha Geimer äusserte sich ebenfalls zu dem Projekt: «Diese Geschichte war ein Leben lang eine Last für alle Beteiligten. Ich hätte nie gedacht, dass sie in etwas Schönes verwandelt werden könnte. Marinas Kreativität und Sensibilität haben das möglich gemacht – und das ist für mich ein Geschenk.» Die Dreharbeiten von «The Girl» sollen noch in diesem Jahr in Kalifornien beginnen.