«Mission: Impossible 8»-Star Tom Cruise holt sich Guinness-Weltrekord

Ein letzter Stunt für Ethan Hunt?

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach Cruises finaler Auftritt als Geheimagent Ethan Hunt sein. Das würde bedeuten, dass der brennende Fallschirmsprung sein letzter Stunt in der 29 Jahre alten Filmreihe gewesen wäre. Doch als Cruise bei den Filmfestspielen in Cannes nach seiner Zukunft mit dem Franchise gefragt wurde, blieb er gewohnt wortkarg.