Mission vorbei: Paramount+ setzt «Star Trek: Starfleet Academy» ab

Gute Kritiken, schwache Quoten

Trotz eines beachtlichen Kritikerlobs – die Serie hält derzeit eine Bewertung von 87 Prozent auf der Plattform Rotten Tomatoes – blieb der kommerzielle Erfolg offenbar hinter den Erwartungen zurück. Den Berichten zufolge gelang es keiner der zehn Episoden der ersten Staffel, sich in den wöchentlichen Nielsen–Streaming–Charts in den USA zu platzieren. Diese Diskrepanz zwischen qualitativer Anerkennung und tatsächlicher Reichweite dürfte einer der Hauptgründe für die Entscheidung von Paramount+ gewesen sein.