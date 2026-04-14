Mit Anna Schudt: Zweite Staffel «Push» erscheint im Mai

Wie das ZDF in einer Mitteilung betont, sei man von der Resonanz auf die erste Staffel «überwältigt» gewesen. «Ob auf Social Media, aus der Geburtshilfe–Community, in den Medien oder aus unserem persönlichen Umfeld – von überall kamen begeisterte Reaktionen und der grosse Wunsch nach einer zweiten Staffel.» Deshalb sei man nun «umso glücklicher», mit zehn neuen Folgen zurückzukehren.