Mit «Bill & Ted»-Co-Star: Keanu Reeves begeistert am Broadway

Keanu Reeves und Alexandra Grant sind seit 2019 offiziell ein Paar. Gerüchten, bereits verheiratet zu sein, begegneten sie gerade humorvoll in den sozialen Medien. «Ich teile das hier, um euch für die Gratulationen zu unserer Hochzeit zu danken», schrieb Grant auf Instagram zu einem Kussbild mit Keanu. «Nur haben wir nicht geheiratet», schrieb die Künstlerin als Pointe.