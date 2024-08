Mit den Kaulitz-Zwillingen: «Die Superduper Show» kommt im September

In ihrer ersten eigenen Show sucht Bauerfeind nach der kreativsten und lustigsten Idee für eine «Superduper Show», bedeutet: In jeder Folge müssen fünf prominente Teilnehmer selbst ein eigenes Format kreieren. Diese könnten laut Mitteilung etwa die Titel «Schere Stein Rasiert», «Mein Napf Dein Napf» oder «Sing meine Frage – Das Quizkonzert» tragen. «Die Herausforderung: Auftrag und Inspiration für die Shows geben Kinder», erklärt der Sender. Wer die bekannten Gäste sind, verrät der Sender noch nicht. Die Kaulitz–Zwillinge sind aber in jeder Folge dabei.