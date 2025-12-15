Mit diesen Filmen wurde Rob Reiner zur Regie-Legende

Schon als Kind stand Rob Reiner für verschiedene Serien vor der Kamera. Auch später blieb er der Schauspielerei treu und arbeitete parallel zu seiner Regiekarriere regelmässig vor der Kamera. In «All in the Family», dem US–Gegenstück zu der deutschen Ekel–Alfred–Satire «Ein Herz und eine Seele», verkörperte er in den 1970er–Jahren den linksgerichteten Schwiegersohn eines rassistischen Familienvaters. Zuletzt hatte er im Sommer 2025 in der vierten Staffel von «The Bear» eine wiederkehrende Gastrolle.