Mit Diplo: Heidi Klum veröffentlicht bald neuen Song

Für den Song, der den Titel «Red Eye» tragen soll, hat sich Heidi Klum laut «Bild» diesmal mit DJ Diplo (47) zusammengetan. Das Lied soll demnach im Frühjahr veröffentlicht werden. Der Produzent, bürgerlich Thomas Wesley Pentz, steckt hinter erfolgreichen Hits wie «Paper Planes» (2008) von M.I.A., «Look at Me Now» (2011) von Chris Brown, Lil Wayne und Busta Rhymes oder «Elastic Heart» (2013) von Sia und The Weeknd. Zudem arbeitete er bereits mit Artists wie Snoop Dogg, Drake, Robyn, Beyoncé, Madonna oder Justin Bieber zusammen.