Mit Fatsuit und Satire: Stefan Raab zeigt sich vor dem Halmich-Kampf

Am Samstag, dem 14. September, steigt TV–Legende Stefan Raab (57) zum dritten und (womöglich) letzten Mal gegen Ex–Profiboxerin Regina Halmich (47) in den Ring. Doch wie fit ist Raab überhaupt, der sich nach seinem Rückzug aus dem TV seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt hat? Ist der Entertainer in Topform oder hat er in der TV–Rente vielleicht sogar ein paar Kilo angesetzt? Ein neues Video auf seinem offiziellen Instagram–Account spielt nun satirisch mit der Möglichkeit, dass Raab übergewichtig und völlig untrainiert gegen Halmich antreten wird. Offensichtlich in einen Fatsuit gepackt, sieht man Raab dort beim Box–Training.