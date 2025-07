Mit Flasche attackiert: Chris Brown weist weitere Vorwürfe zurück

Chris Brown (36) bestreitet weitere Anklagepunkte im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Angriff in einem Londoner Nachtclub. Der US–Musiker plädierte am Freitag vor dem Southwark Crown Court in Bezug auf den Vorwurf der Körperverletzung an Abraham Diaw auf «nicht schuldig». Zudem wies er laut «Sky News» die Anschuldigung zurück, eine Flasche als mutmassliche Waffe mitgeführt zu haben.