Mit Florian Silbereisen: Neuer «Silvester-Schlagerbooom» geplant

Eigentlich sollte es ursprünglich bei einer einmaligen Zugabe im Rahmen des 30–jährigen Jubiläums der «Die Feste»–Reihe bleiben, zu der auch der «Schlagerbooom» gehört. Das Ganze war aber offenbar so erfolgreich, dass auch in diesem Jahr eine Silvestershow gesendet werden soll. Angekündigt wurden daneben zwei weitere «Die Feste»–Events. Die nächste «Schlagerchampions»–Ausgabe soll am 10. Januar 2026 in Berlin steigen, das «Schlagerbooom Open Air 2026» dann am 5. und 6. Juni in Kitzbühel.