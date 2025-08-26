Mit Gehstock: Kathleen Turner feiert seltenen Auftritt in New York

Film zeigt das Scheitern einer Ehe

Im Originalfilm spielte Kathleen Turner die Rolle der Barbara Rose, Michael Douglas ihren Ehemann Oliver Rose und Danny DeVito (80) dessen Scheidungsanwalt. Beleuchtet wurde in dem Kultfilm, wie aus Liebe Hass wird und sich ein Ehepaar sprichwörtlich bis aufs Blut bekriegt. In der Tragikomödie «Die Rosenschlacht», die am 28. August in die deutschen Kinos kommt, zeigen Colman und Cumberbatch nun 36 Jahre später eine neue Version. Colman verkörpert die Restaurantbesitzerin Ivy Rose, Cumberbatch ihren Ehemann Theo Rose, einen erfolgreichen Architekten. Andy Samberg (47) spielt Barry, Theos Scheidungsanwalt.