Mit Johnny Depp: Hollywood Vampires kommen 2026 nach Deutschland

Die Hollywood Vampires vereinen Musiklegenden wie Alice Cooper (77) und Joe Perry (75) von Aerosmith auf der Bühne mit Hollywoodstar Johnny Depp (62). Im Sommer geht die beliebte Supergruppe auf Tour. Auch drei Konzerte in Deutschland sind geplant, wie jetzt mitgeteilt wurde.
Köln, Hamburg und Nürnberg auf Tour–Plan
Demnach stehen die Hollywood Vampires im Rahmen ihrer «UK & European Tour 2026» am 25. August in Nürnberg auf der Bühne der PSD Bank Nürnberg Arena. Einige Tage später, am 28. August, geht es nach Köln in die Lanxess Arena, bevor am 30. August in der Hamburger Barclays Arena der letzte Deutschland–Gig der Gruppe ansteht.
Tickets sind ab dem 20. Januar um 10 Uhr im sogenannten Artist Pre–Sale erhältlich, am 23. Januar, um 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.
Band–Name ehrt legendären Trinker–Club in L.A.
«Am Anfang ging es uns darum, unsere in den Siebzigerjahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen», verrät Alice Cooper in einem Interview über die Ursprünge der Band. «Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.» Der Name Hollywood Vampires wurde gewählt, um einen legendären Promi–Trinker–Club aus dem Los Angeles der 1970er Jahre zu würdigen, den auch Cooper mitgegründet hatte.
2015 erschien mit dem selbstbetitelten Album «Hollywood Vampires» der erste Tonträger der Supergroup. Auch Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson und Zak Starkey waren darauf zu hören. Seitdem folgten «Rise» (2019) und «Live in Rio» (2023).
Bei ihren Auftritten gibt die Band einen Mix aus Eigenkompositionen und Rock–Klassikern wie «Heroes» von David Bowie, «Shool‹s Out» von Alice Cooper, «Walk This Way» von Aerosmith oder «Baba O› Riley» von The Who zum Besten. In Deutschland standen die Hollywood Vampires zuletzt 2023 auf der Bühne.