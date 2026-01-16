Mit Johnny Depp: Hollywood Vampires kommen 2026 nach Deutschland

Band–Name ehrt legendären Trinker–Club in L.A.

«Am Anfang ging es uns darum, unsere in den Siebzigerjahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen», verrät Alice Cooper in einem Interview über die Ursprünge der Band. «Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.» Der Name Hollywood Vampires wurde gewählt, um einen legendären Promi–Trinker–Club aus dem Los Angeles der 1970er Jahre zu würdigen, den auch Cooper mitgegründet hatte.