Mit Kader Loth: Nächste Staffel von «Reality Queens» kommt 2026

Neuer Moderator

«Es geht los», freut sich Social–Media–Star Twenty4Tim (25) unter dem Instagram–Beitrag. Er wird in der zweiten Staffel eine besondere Aufgabe übernehmen und «Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» präsentieren. Damit übernimmt er das Zepter von Ex–Dschungelkönig Filip Pavlović (31), der sich in einer Instagram–Story bei RTL bedankte und betonte: «Die zweite Staffel wird ihren ganz eigenen Charakter haben, mit neuem Moderator, neuer Location und neuen Geschichten. Gebt dem Format – und den neuen Gesichtern – die gleiche Chance, wie ihr sie mir gegeben habt.»