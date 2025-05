Mit Michelle Rodriguez: Richard Gere dreht Flugzeug-Thriller

Neue Thriller–Rolle für Richard Gere (75): Nach der Serie «The Agency» folgt ein weiterer Auftritt in dem Genre für den Hollywoodstar. Er wird neben Michelle Rodriguez (46) bald in einem Überlebensdrama zu sehen sein. Wie das Branchenportal «Deadline» berichtet, wurden die beiden Stars für den Thriller «Left Seat» verpflichtet, der demnächst beim Filmmarkt in Cannes präsentiert werden soll.