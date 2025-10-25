Mit nur einem Satz: König Charles bringt Kinder zum Lachen

Charles, der Bilderbuch–Opa

Die herzliche Art, mit der Charles auf Kinder zugeht, zeigt sich auch im privaten Umfeld. Seine beiden Söhne, William (43) und Harry (41) machten ihn bis dato zum fünffachen Grossvater. «Die Rolle des Grossvaters nimmt er mit Leidenschaft wahr [...] Es gibt einen engen Kontakt von Charles zu den drei Kindern von William und Kate. Das Gleiche gilt für die Enkelkinder, die von Camillas Kindern stammen», erzählte Royal–Expertin Julia Melchior im April 2023 in einem Interview mit spot on news über den Monarchen.