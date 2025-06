Mit Prinzessin Alexandra: König Charles besucht wichtigen Gottesdienst

Begleitet wurde der Monarch von Prinzessin Alexandra (88), einer Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022). Die Royals sassen in der ersten Reihe der historischen Kapelle, wo rund 200 Gäste der feierlichen Zeremonie beiwohnten. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom Chor der Gentlemen and Children of His Majesty's Chapel Royal.