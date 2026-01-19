Mit Raab und Schöneberger: RTL kündigt neue Samstagabend-Show an

Allein muss Raab die Show aber nicht moderieren, ihm wird in Person von Barbara Schöneberger (51) eines der erfahrensten TV–Gesichter Deutschlands zur Seite gestellt. Dass die beiden Fernsehgrössen ein gutes Duo bilden, bewiesen sie schon zuvor, wie Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, in Erinnerung ruft: «Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei ‹Chefsache ESC› gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei ‹Wer weiss wie wann was war?› einbringen.»