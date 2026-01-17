Mit Scarlett Johansson: «Exorzist»-Neuauflage startet 2027

Über die konkrete Handlung hält sich Universal noch bedeckt. Der Regisseur, der sich mit Filmen wie «Doctor Sleeps Erwachen» einen Namen gemacht hat, geniesst dabei völlige kreative Freiheit. Bekannt ist lediglich, dass die Dreharbeiten in New York City stattfinden sollen. Gerüchten zufolge könnte der Film unter dem Titel «The Exorcist: Martyrs» veröffentlicht werden.