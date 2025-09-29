Mit seinem Sohn: Daniel Day-Lewis bei Premiere zu Comeback-Film

Acht Jahre nach seinem letzten Film «Am seidenen Faden»: Daniel Day–Lewis (68) ist zurück auf der grossen Leinwand. Am Sonntag hat «Anemone» seine Premiere beim New York Film Festival gefeiert. Der dreifache Oscarpreisträger besuchte die Veranstaltung an der Seite seines Sohnes Ronan Day–Lewis (27). Der Vater–Sohn–Ausflug war kein reines Familienvergnügen, sondern ein Arbeitstermin. Ronan Day–Lewis führt bei «Anemone» Regie, das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit seinem Vater.