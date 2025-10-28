Mit Taylor-Swift-Tanz: Travis Kelce feiert 100. Touchdown

Umgekehrt zeigt auch Travis Kelce seine Unterstützung für Swift. Er besuchte einige Konzerte ihrer «The Eras»–Tour und stand bei einer Show in London selbst im Mittelpunkt: Die Sängerin holte ihn im Juni 2024 bei einem Auftritt im Wembley Stadion für einen Outfitwechsel auf die Bühne. «Ich werde nie vergessen, wie ich auf einer Bühne vor gefühlt einer Million Menschen stand», erinnerte sich Kelce rund ein Jahr später im «New Heights»–Podcast daran zurück.