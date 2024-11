Mit Tom und den Kids: Heidi Klum besucht Sohn Henry am College

Ihre Kinder werden flügge

Klum hielt ihre Kinder zunächst weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, bis ihre Älteste vor vier Jahren ins Modelbusiness einstieg: 2020 stand Leni erstmals vor der Kamera und posierte gemeinsam mit ihrer berühmten Mama für das Cover der «Vogue». Mittlerweile kann die 20–Jährige alleine grosse Erfolge in der Modewelt verbuchen. Hin und wieder arbeitet sie dennoch mit ihrer Mama zusammen, wie unter anderem als Jurorin in Klums Show «Germany's next Topmodel» oder bei gemeinsamen Shootings für eine Dessous–Marke.