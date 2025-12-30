Mit Verspätung: «Braut des Prinzen»-Star Cary Elwes würdigt Rob Reiner

«Er liebte seine Familie und Freunde über alles», schrieb Cary Elwes über den Mann, der mutmasslich von seinem Sohn Nick (32) getötet wurde. Und er liebte es, Filme zu drehen. «Sobald der Film veröffentlicht ist, gehört er anderen Menschen», habe Rob Reiner ihm gesagt. «Aber während man ihn dreht, ist das die eigene Zeit auf diesem Planeten, also möchte man ihn gut machen», habe der Regisseur ergänzt. Cary Elwes erinnert sich daran, dass beim Dreh von «Die Braut des Prinzen» kein Tag ohne Gelächter verging.